Manchester City farkı attı, Gabriel Jesus ilki yaşadı: 5-1

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, kümede kalma mücadelesi veren Watford'u farklı mağlup etti ve son haftalara girilirken hata yapmadı. City'nin Brezilyalı yıldızı Gabriel Jesus, 4 gol-1 asistle maça damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Manchester City, kümede kalma umutlarını sürdürmek isteyen Watford’u 5-1 yendi.

Lider Manchester City’ye galibiyeti getiren goller Gabriel Jesus (4′, 23′, 49′, 53′) ve Rodri (34′) kaydetti. Konuk ekip Watford’un tek golü ise Hassane Kamara’dan (28′) geldi. Manchester City’nin Brezilyalı futbolcusu Gabriel Jesus, Watford ağlarına bıraktığı dört golle kariyerinde ilk kez hat-trick yaparken, Rodri’nin golünde de asistin sahibiydi.

Manchester City bu sonuçla puanını 80 yaptı ve bir maçı eksik Liverpool ile arasındaki farkı 4’e yükseltti. Watford ise 22 puanda kaldı.