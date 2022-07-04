Manchester City, Kalvin Phillips transferini duyurdu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Leeds United'ın orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, Leeds United’ın İngiliz orta sahası Kalvin Phillips ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Leeds United altyapısında yetişen ve 2015’te profesyonelliğe adım atan 26 yaşındaki Kalvin Phillips, kariyerinin ilk transferini gerçekleştirmiş oldu. Jamaika asıllı İngiliz orta saha oyuncusu, Fernandinho’nun takımdan ayrılmasından sonra Manchester City’nin orta sahadaki yeni gücü olacak.

Manchester City, Kalvin Phillips transferi için Leeds United’a 48 milyon euro+bonuslar içeren bir bonservis bedeli ödeyecek.

Erling Haaland ve kaleci Stefan Ortaga’dan sonra bu sezon öncesi üçüncü transferini açıklayan Manchester City, Brighton’dan sol bek Marc Cucurella’yı da kadrosuna katmak için uğraşıyor.

KALVIN PHILLIPS: PEP’İN TAKIMINDA OYNAMAK…

Transferin resmileşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Kalvin Phillips, “Pep’in takımında oynayabilmek, ondan, ekibinden bir şeyler öğrenmek ve aynı zamanda böyle harika bir takımın parçası olmak beni inanılmaz heyecanlandıran bir şey” dedi.

Manchester City’de 4 numaralı formayı giyecek olan Phillips, “Leeds’teki herkese çok minnettarım. Bir sonraki adım için kendimi test etmek istiyorum. İnanılmaz iş ahlakına sahip oyuncular ve inanılmaz bir menajerle çalışacağım” dedi.

Öte yandan Manchester City’nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Darko Gyabi’nin de Leeds’e imza atması bekleniyor.

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