Manchester City, Kevin De Bruyne’ün diz sakatlığı ile sarsıldı

Manchester City'nin başarılı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'un geçirdiği diz sakatlığı taraftarları endişelendirdi. Pep Guardiola, yıldız oyuncunun 3-4 ay sahalardan uzak kalabileceğini ve ameliyat ihtimalinin de bulunduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Pep Guardiola, Manchester City’nin orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne’ün en az “üç ila dört ay” sahalardan uzak kalacağını ve devam eden diz ardı kirişi sorunları nedeniyle ameliyat olması gerekebileceğini doğruladı.

32 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu De Bruyne, City’nin Burnley’i 3-0 yendiği maçın 23. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. City’nin patronu Guardiola düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

“Ameliyat olup olmayacağına karar vermek zorundayız ama birkaç ay sahalardan uzak kalacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde karar verilecek. Ameliyat ameliyattır. Üç ya da dört ay sahalardan uzak kalacak.”

“YERİ DOLDURULAMAZ AMA…”

“Kevin’in sakatlığı bizim için çok üzücü. Ancak aynı zamanda ileriye de bakmalıyız. Kevin’in yeteneklerinin yeri doldurulamaz ama bu diğerleri için bir fırsat ve eminim bunu değerlendireceklerdir.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ DE BİTİREMEMİŞTİ

Turf Moor’daki maç De Bruyne’ün geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finalinde Inter Milan’a karşı tekrarlayan diz sakatlıklarından biriyle oyundan alınmasından bu yana ilk maçıydı.

City’nin sezon öncesi çalışmalarının çoğunu kaçırdı ancak 6 Ağustos’ta Arsenal’e karşı Community Shield yenilgisinde yedek kulübesinden gelerek Cole Palmer’ın golüne asist yaptı.

Guardiola Burnley galibiyetinin ardından Sky Sports’a verdiği demeçte “Belki de onu oyuna alma şansını kullanmamalıydık. Ama 15 dakikada olan şey 60, 65, 70’te bacaklarda yorgunluk olduğunda bir sakatlık olabilir, ama 15 dakikada bir sakatlığımız var.” dedi.