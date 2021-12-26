Manchester City-Leicester City maçında 9 gol!

Premier Lig'in lideri Manchester City, sahasında Leicester City'yi 6-3 yenerek üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında oynanan Manchester City-Leicester City karşılaşması izleyenler gol şov izletti! Etihad’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 6-3 kazanmayı başardı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün hastalığı nedeniyle kadroda olmadığı maçta Manchester City maçın 25. dakikasında 4-0’lık üstünlük sağladı. 5’te Kevin de Bruyne, 14’te penaltıdan Mahrez, 21. dakikada İlkay ve 25. dakikada Sterling’in penaltıdan attığı golle ev sahibi takım soyunma odasına büyük avantajla gitti.

Leicester City ikinci yarıda oyuna yeniden ortak oldu. 55. dakikada Maddison, konuk takımın ilk golünü atarken 59’da Lookman farkı 2’ye indirdi. Takımının ilk iki golünde asist yapan Iheanacho bu kez skoru 4-3 yapan golü kaydetti.

Manchester City, 69. dakikada Laporte’un golüyle Leicester City’nin gol sevincinin sadece 4 dakika sürmesine izin vermedi. Gol yağmuruna son noktayı ise 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sterling koydu.

Bu sonucun ardından Manchester City 47 puanla liderliğini sürdürürken, Leicester City 22 puanda kaldı.

Üst üste 9. maçını kazanan Manchester City, Çarşamba günü Brentford deplasmanına çıkacak. Leicester City ise Salı günü sahasında Liverpool’u ağırlayacak.