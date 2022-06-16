Manchester City, Marc Cucurella’ya teklif yapacak
Haaland transferiyle yaz döneminin en flaş imzasını attıran Manchester City, sol bek için gözünü Brighton'da forma giyen Cucurella'ya dikti.
İngiltere Premier Lig’in şampiyonu Manchester City, Barcelona altyapısından yetişen Brighton’ın sol beki Marc Cucurella’ya gözünü dikti.
The Guardian’ın haberine göre, Brighton’ın 15.4 milyon Sterlin’e transfer ettiği İspanyol sol beki Pep Guardiola ısrarla istiyor. Erling Haaland ve Julian Alvarez transferleriyle hücum hattını güçlendiren City’nin savunmaya yapacağı bu takviye için 45 milyon Sterlin ödeyeceği belirtildi.
Ayrıca haberde Brighton teknik direktörü Graham Potter’ın ısrarla istediği Porto’nun sol beki Zaidu Sanusi trasferinin gerçekleşmesi halinde Cucurella’ya izin vereceği ifade edildi.
Geçen sezon başında Getafe’den Ada’ya gelen Cucurella, 34 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.