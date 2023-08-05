Manchester City rekor kırarak Gvardiol’u transfer etti

Manchester City'nin 90 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı iddia edilen Gvardiol, buna göre bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak.

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İngiltere Premier Lig’de son 3 yılın şampiyonu Manchester City, Alman kulübü Leipzig’in Hırvat stoperi Josko Gvardiol’u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Gvardiol, Manchester City’nin Mateo Kovacic’ten sonra yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 2. isim oldu.

İngiliz basını, transferin 90 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. İddiaların doğruluğu halinde Gvardiol; 2019 yazında Manchester United’ın 87 milyon avroya transfer ettiği Harry Maguire’ı geçerek futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak.

GVARDIOL: HER ZAMAN İNGİLTEREDE OYNAMAYI HAYAL ETTİM

Transferinin ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Josko Gvadiol, “Her zaman bir gün İngiltere’de oynamayı hayal etmişimdir ve şimdi Manchester City’de bunu yapmak benim için gerçek bir onur. Geçen sezon Manchester City’yi izleyen herkes, onların dünyanın en iyi takımı olduklarını biliyor. 3 kupayı birden kazanmak, bu takımın sahip olduğu kalite hakkında bilmeniz gereken her şeyi söylüyor. Pep Guardiola ile çalışma şansına sahip olmak da harika olacak. Oyunumun futbolun en iyi teknik direktörü altında daha da gelişeceğine eminim” diye konuştu.

Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Gvardiol, 2021-22 sezonundan itibaren oynamaya başladığı Leipzig’de 2 Almanya Kupası kazandı.

Hırvatistan Milli Takımı formasını 21 defa giyen Gvardiol, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda 3’üncülük yaşadı. (AA – DHA)