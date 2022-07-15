Manchester City, Riyad Mahrez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Manchester City, takımın Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl daha 2025'e kadar nikah tazeledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, Haaland ve Alvarez transferlerinin ardından iç transferde de imzalara devam ediyor. Ligin son şampiyonu City, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Mahrez ile 2025’e kadar nikah tazeledi.

Sözleşme haberinin paylaşıldığı resmi sitede açıklamalarına yer verilen Mahrez, inanılmaz bir kulüpte olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi ve kulüpte geçirdiği dört yılda sekiz kupa kazanmasına rağmen City ile daha fazlasını başarmak için aç olduğunu ifade etti.

“Yeni anlaşmayı imzaladığım için çok mutluyum” diyerek sözlerine devam eden City’nin yıldızı, “Burada geçirdiğim her dakikadan keyif aldım. Böyle inanılmaz bir kulübün parçası olmak bir zevk” dedi.

Mahrez, 2018’de Leicester City’den transfer olduğundan bu yana City formasıyla 189 maça çıktı ve 89 gol kaydetti.

Manchester City ile 3 kez Premier Lig’i kazanan Cezayirli yıldız, ayrıca 3 Lig Kupası ve 1 de FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

İlginizi Çekebilir Christian Eriksen'in inadı: Kalp krizinden Manchester United'a imzaya!

İlginizi Çekebilir Manchester City, Erling Haaland'ı resmen açıkladı

İlginizi Çekebilir Chelsea, Manchester City'den Sterling'i transfer etti