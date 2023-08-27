Manchester City, Sheffield United’ı son dakikada 2-1 mağlup etti, Guardiola tarihe geçti
Manchester City, Sheffield United deplasmanında Erling Haaland ve Rodri'nin golleriyle 2-1 galip geldi. Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan City'de, teknik direktör Pep Guardiola efsaneleri geride bırakmayı başardı.
İngiltere Premier Lig takımlarında Manchester City, Sheffield United deplasmanında zor da olsa galip geldi. Son dakikalarda gelen golle 2-1 kazanan Manchester City’de, teknik direktör Pep Guardiola tarihe geçmeyi başardı.
İlk yarının 37. dakikasında penaltı kaçıran Erling Haaland, ikinci yarıda da birçok pozisyonu harcadı. Ancak 63. dakikada Jack Grealish’in asistini gole çeviren Haaland, City’yi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Sheffield United 85. dakikada ilk isabetli şutunda golü bulunca durum 1-1’e geldi.
Golden 1 dakika sonra oyuna giren Phil Foden, 88’de Rodri’nin attığı golün asistini yaparak City’nin skoru 2-1’e getirerek üstünlüğü ele geçirmesini sağladı. Manchester City bu sonuçla ligde 3’te 3 yaparak puanını 9’a ulaştırdı. Sheffield ise, 3’te 0’la puansız kaldı.
PEP GUARDIOLA TARİHE GEÇTİ
Bu sonucun ardından, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig tarihinde 200 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.
269 maçta 200 galibiyete ulaşan Guardiola, Alex Ferguson ve Jose Mourinho’nun önünde zirveye yerleşti. Manchester United efsanesi Ferguson 322 maçta 200 galibiyete ulaşırken, Portekizli teknik adam Jose Mourinho 326 maçta aynı başarıyı elde etmişti.