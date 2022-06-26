Manchester City ve Arsenal, Gabriel Jesus transferinde anlaştı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin golcüsü Gabriel Jesus'un Arsenal'e transferi sonuçlandı.

Sozcu.com.tr

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Premier Lig ekipleri Manchester City ve Arsenal, Gabriel Jesus transferinde el sıkıştı. Manchester City’nin Brezilyalı forveti, 53 milyon euro bonservis bedeli ve ekstra 14 milyon euro bonuslarla birlikte Arsenal’e transfer oldu. Jesus 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın Brezilyalı yardımcısı Edu’nun transferde önemli bir rol oynadığı öğrenildi. Arteta da, Pep Guardiola’nın yardımcılığını yaptığı dönemde Jesus ile birlikte çalışmıştı. Manchester City’nin Borussia Dortmund’dan Erling Haaland’ı transfer etmesiyle takımdan ayrılma planını kesin olarak devreye sokan Jesus’un sözleşmesi gelecek yıl bitecekti.

35 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Manchester’da geçirdiği 5 buçuk sezonun ardından yeni bir maceraya atılan Jesus, 2017’de Palmeiras’tan 35 milyon euroya transfer edilmişti. Guardiola’nın rotasyonlu oyun yapısında forma mücadelesi veren Jesus, geçen sezon Premier Lig’de oynadığı 28 maçta 8 gol attı.

Brezilya Milli Takımı’nın formasını 56 kez terleten 25 yaşındaki Jesus, Marquinhos, Matt Turner ve Fabio Vieira’nın ardından bu sezon Arsenal’in dördüncü transferi olacak.