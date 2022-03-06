Manchester City’den Manchester United’ı ezici galibiyet: 4-1

İngiltere Premier Lig'de haftaya Manchester derbisi damga vurdu. Manchester City, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Manchester United'ı farklı skorla mağlup ederken, oynadığı futbolla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösterdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in lideri Manchester City, ezeli rakibi Manchester United’ı 4-1’lik skorla yendi. Oyun olarak rakibine büyük üstünlük sağlayan lider Manchester City, derbiyi kazanarak rakipleriyle arasındaki farkı korumayı başardı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kevin de Bruyne’nin golüyle öne geçen Manchester City, Jadon Sancho’nun 22. dakikadaki plasesine engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Ancak City’nin kaptanı De Bruyne 28’de tekrar takımını öne geçirdi ve ilk yarı ev sahibinin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarısında oyunun kontrolünü tamamen eline alan Manchester City, Riyad Mahrez’in 68. ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle mücadeleyi 4-1’lik skorla kazandı. Manchester City bu galibiyetle puanını 69 yaparken, ikinci sırada bir maçı eksik 63 puanlı Liverpool ile arasındaki farkı 6 puanda tuttu. Manchester United ise, 47 puanda kaldı.