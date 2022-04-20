Manchester City’li Kyle Walker sokağa tuvaletini yaptı

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kyle Walker, lüks bir otelin duvarına tuvaletini yaparken görüntülendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin başarılı futbolcusu Kyle Walker, saha dışı bir olayla gündeme geldi.

Piyasa değeri 50 milyon Sterlin olan Walker, FA Cup yarı finalinde Liverpool’a kaybettikleri maçın ertesi günü sokak ortasında bir duvara işerken görüldü. Manchester United taraftarı olan bir kişi, “Ailemle birlikte yemek yemeye gelmiştim ve birdenbire Kyle Walker’ı duvara pislerken gördüm” ifadelerini kullandı.

Walker’ı bacağındaki dövmeden tanıdığını söyleyen görgü tanığı, “Onu görünce dehşete düştük. Önce etrafına bakındı, sonra kapüşonunu taktı ama dövmelerinden kim olduğu anlaşılıyordu” dedi.

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Liverpool maçında oynayamayan 31 yaşındaki futbolcunun, bir odaya gecelik 260 Sterlin isteyen lüks otelin tuvaleti yerine sokağa işemeyi tercih etmesi tepki topladı.

Kamuya açık alanda tuvaletini yapma cezası, yerel makamların yasaları arasında 80 Pound.