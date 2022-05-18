Manchester City’nin derdine çare: Marc Cucurella

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City, bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Erling Haaland transferini resmen açıklayan Manchester City, Pep Guardiola'nın sol bek sorununa çözüm üretmek için Marc Cucurella'yı transfer etmek istiyor. City'nin bu transfer için kesenin ağzını açması bekleniyor...

Sozcu.com.tr

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Manchester City, sol bek pozisyonundaki sorununu çözmek için Brighton’dan Marc Cucurella’yı listesine aldı ve 30 milyon sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Pep Guardiola, geçen hafta ‘başarıya aç’ oyuncuları kadrosuna katmak istediğini ve 23 yaşındaki Cucurella’nın planına uygun olduğunu söyledi. Geçen yaz Getafe’den Brighton’a transfer olan Cucurella, 35 lig maçında 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Cucurella, Premier Lig’de oynayan bek oyuncuları arasında en fazla top kazanan (241) isim oldu. Brighton, Getafe’ye 15.4 milyon sterlin ödedi ancak, City’nin Barcelona altyapısında 6 yıl oynayan Cucurella için iki katı para ödemesi bekleniyor.

Sol bekte çoğunlukla Joao Cancelo’yu kullanan Pep Guardiola, Portekizli futbolcuyu asıl mevkisi olan sağ beke geri çekip sol tarafa yeni bir ismi transfer istiyor.

Cucurella’nın yaşı ve çok yönlülüğü, Guardiola’nın dikkatini çeken detaylar arasında. Zaman zaman orta saha ve sol kanatta da oynayabilen Cucurella, İlkay Gündoğan ve Fernandinho’nun takımdan ayrılacak olması nedeniyle bu bölgelerde de kullanılabilir.

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