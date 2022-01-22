Manchester City’ye çelme! İnanılmaz seri sona erdi

Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Southampton ile berabere kaldı. Lider Manchester City'nin inanılmaz galibiyet serisi sona ermiş oldu.

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İngiltere Premier Lig’in 23. haftasında Southampton, sahasında lider Manchester City’yi konuk etti. St. Mary’s Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti. Böylece Manchester City’nin Premier Lig’deki 12 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

Southampton, Kyle Walker-Peters’ın 7. dakikada attığı şok golle öne geçti. İlk yarı 1-0 Southampton’ın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Manchester City, 65. dakikada Aymeric Laporte ile beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda iki takım da gol atma başarısı gösteremeyince mücadele 1-1 sona erdi. Manchester City’nin 12 maçlık galibiyet serisine son veren Southampton, lidere çelme takmayı başardı.

Bu beraberlikle Southampton puanını 25, Manchester City ise 57 yaptı.