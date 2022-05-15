Manchester City’ye West Ham United’dan çelme: 2-2

İngiltere Premier Lig 37. haftasında West Ham United'a konuk olan lider Manchester City, iki farklı skorla geriye düştüğü maçta geri döndü ancak, 86. dakikada kaçan penaltı sonrası bitime 1 hafta kala şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, West Ham United deplasmanında adeta kâbus yaşadı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Pep Guardiola’nın öğrencileri, ikinci yarıda 2-2’lik beraberliği yakaladıktan sonra öne geçme fırsatını da buldu ancak, son anlarda kazanılan penaltıyı kaleci Fabianski kurtarınca mücadele beraberlikle sona erdi.

Manchester City’nin oyunun hakimi olduğu dakkikalarda ilk ciddi kontratağını yakalayan ev sahibi West Ham United, 24. dakikada Jarrod Bowen’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bitmek üzereyken bir hızlı hücum daha organize eden West Ham United, yine Bowen’ın golüyle 45’te durumu 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

ANTONIO FIRSAT TEPTİ

İkinci yarıya da baskılı başlayan Manchester City, dakika 49’da Jack Grealish ile farkı 1’e indirince umutlarını artırdı. Beraberlik için yüklenen City, kontrataklarla üçüncü golü arayan West Ham United karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı. Fernandinho’nun geri pasında araya giren Antonio, kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı ancak, aşırtma vuruşunda topu ağlara gönderdi.

COUFAL KENDİ KALESİNE…

West Ham farkı artırma şanslarını değerlendiremezken, 69. dakikada kullanılan bir serbest vuruş sonrası Vladimir Coufal’ın ters kafa vuruşu skoru 2-2’ye getirdi. Beraberliği yakalayan City, üstünlük için saldırmaya başladı. Mücadelenin 84. dakikasında Gabriel Jesus’un yerde kaldığı pozisyonun ardından VAR uyarısıyla penaltı kazanan Manchester City’de topun başına Riyad Mahrez geçti. Cezayirli futbolcu vuruşunda kaleci Lukasz Fabianski’yi geçemedi.

AVANTAJ HALA CITY’DE AMA…

Kalan dakikalarda City’nin çabası sonuç vermeyince mücadele 2-2’lik beraberlikle bitti. Lider City, bitime 1 hafta kala puanını 90 yaparken, bir maçı eksik ikinci sıradaki 86 puanlı Liverpool için farkı 1’e indirme fırsatı doğdu. Liverpool, Southampton’a mağlup olması halinde Manchester City matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi tüm sonuçlar, şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak. Manchester City, ligdeki son maçında Aston Villa’yı ağırlayacak. Liverpool ise, Wolverhampton’ı konuk edecek.

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