Manchester derbisine damga vuran ‘ofsayt’ tartışması

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz gün oynanan Manchester United-Manchester City derbisinde herkesi tartışma içine sokan bir pozisyon yaşandı. Peki, IFAB'ın yayınladığı 2022-23 sezonu kural kitapçığı ne diyor? İşte yaşananlar ve kural...

Sozcu.com.tr

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Premier Lig’de haftanın maçında Manchester City’yi konuk eden Manchester United, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak zirve yarışına ortak olmayı başardı. Ancak maçın 78. dakikasında Bruno Fernandes’in attığı gol tartışmaları da beraberinde getirdi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 60. dakikasında Jack Grealish’in golüyle 1-0 öne geçen Manchester City, 78’de Bruno Fernandes ve 82’de Marcus Rashford’ın golleri sonrası 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi Manchester United’ın 78. dakikada bulduğu beraberlik golünde, ofsayt olup olmadığı tartışması futbol kamuoyunu ikiye böldü.

YAN HAKEM OFSAYT DEDİ…

Manchester United orta saha oyuncusu Casemiro’nun pasında topa hareketlenen Marcus Rashford, ceza yayı üzerine kadar topa doğru koştuktan sonra arkadan gelen Bruno Fernandes yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. Yardımcı hakem Darren Cann, Rashford’ın ofsaytta olduğunu ve savunmayı etkilediğini düşünerek ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak yardımcısıyla konuşan ve VAR’a danışan orta hakem Stuart Attwell, Rashford’ın topa dokunmadığı ve City oyuncuları üzerinde etki yaratmadığını düşündüğü için gol geçerli sayıldı.

YORUMCULAR ARADA KALDI

Ofsayt kuralı, bir oyuncunun ‘rakibinin topla oynamasını açıkça etkileyen’ bariz bir hareket yapması halinde, ofsayt kararı verilebileceğini söylüyor. Ancak birçok hakem yorumcusu, pozisyon konusunda farklı fikirler sundu. İngiltere’deki bazı hakem yorumcuları, Rashford’ın ofsaytta olmasına rağmen topa dokunmadığı için golün geçerli olduğunu savunurken, bazı yorumcular da Rashford’ın Manchester City savunmasını yanılttığı için ofsayt kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

PEP GUARDIOLA: OFSAYT

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, maçtan sonra yaptığı açıklamada pozisyonun ofsayt olduğunu söylerken, “Rashford ofsayt, Bruno değil. Ama şikayet etmeyeceğiz. Bazen bizim tarafımıza da yanlış kararlar olabiliyor.” dedi.

“BU GOL KARARI ŞAKA OLMALI”

Manchester City savunmacısı Manuel Akanji ise, “Dürüst olmak gerekirse, United’ın ilk golünün geçerli olması şaka gibi. Rashford açıkça ofsayt, bu yüzden topa koşmadım. Rashford 30 metre boyunca son ana kadar topa doğru koşuyor ve Bruno geldiği zaman duruyor. Muhtemelen stadyumdaki baskıdan etkilendiler.” ifadelerini kullandı.

TEN HAG: BİZ YESEK MUTSUZ OLURDUM

Pozisyonla ilgili görüşlerini paylaşan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, “Böyle bir gol yeseydik mutlu olmazdım. Rakibin hayal kırıklığını anlayabiliyorum ama hakemin de iyi ve doğru bir karar verdiğini görebiliyorum.” şeklinde konuştu.

Tartışmaların odak noktasındaki Marcus Rashford ise, “Ofsaytta olduğumu düşününce koşmadım. Top için koşsaydım, onu yakalardım, şut çeker veya pas atardım. Ofsayt olduğumu düşündüm, bu yüzden topa dokunmadım. Bence oyuna dahil değildim ve kararın doğru olduğunu düşünüyorum.” yorumunda bulundu. Golü atan Bruno Fernandes de, Rashford’ın rakip savunma oyuncuları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını iddia etti.

OFSAYT KURALI NE DİYOR?

IFAB’ın 2022-23 sezonu için yayınladığı kural kitapçığında, ofsayt ile ilgili bölümde şu ifadeler yer alıyor:

Takım arkadaşının topla oynadığı veya topa dokunduğu anda ofsayt pozisyonunda olan bir oyuncu, aktif oyuna dahil olduğu gerekçesi ile sadece aşağıdaki durumlarda ofsayt ile cezalandırılır:

takım arkadaşının oynadığı veya dokunduğu topla oynayarak veya topadokunarak oyuna müdahale ederse,aşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale ederse;

görüş açısını kapatarak rakibinin topla oynamasını veya oynayabilmesini engellerse veya

top için rakibiyle mücadeleye girerse veya

yakınında bulunan topla oynamaya açıkça teşebbüs ederken, bu hareketi rakibini etkilerse

rakip oyuncunun topla oynama becerisini açıkça etkileyen bariz bir hareket yaparsa