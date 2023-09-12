Manchester United, Antony ve Sancho’nun yerine Anwar El Ghazi’yi düşünüyor

Manchester United, Antony ve Sancho konusundaki belirsizlik sürerken, Hollandalı kanat oyuncusu Anwar El Ghazi'yi serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sozcu.com.tr

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Manchester United, Antony ve Jadon Sancho konusundaki belirsizlik sürerken Hollandalı kanat oyuncusu Anwar El Ghazi’yi serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

El Ghazi geçen hafta PSV Eindhoven’dan karşılıklı anlaşmayla ayrıldı ve serbest oyuncu statüsü kazandığı için transfer penceresi kapalı olsa da United’a transfer olabilecek. Ajax, Aston Villa ve Everton formaları da giyen 28 yaşındaki oyuncu, United’ın uluslararası aradan önceki son maçında Emirates’te Arsenal’e yenilmesini izledi.

El Ghazi’ye Suudi Arabistan’dan da teklifler olduğu biliniyor, ancak United ona Premier Lig’e geri dönme fırsatı verebilir.

Teknik direktör Erik ten Hag, Antony’nin üç kadına saldırdığı iddialarının ardından ikinci bir emre kadar izne çıkarılmasının ardından sağ kanatta büyük bir sorun yaşıyor ve Sancho’nun Old Trafford’daki geleceği de hocasıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından şüpheye düştü.

United’ın El Ghazi için şok bir hamle yapmayı düşünmesi, toplamda 158 milyon sterline mal olan Antony ve Sancho’nun durumunu ne kadar ciddiye aldıklarının altını çiziyor.

SANCHO VE TEN HAG BULUŞTU

Ten Hag pazartesi günü Sancho ile görüştü ve iki adam, oyuncunun iyi antrenman yapmadığı için Arsenal maçına çıkarılmadığını söylediği için menajerini sosyal medyada yalancı ilan etmesinden bu yana ilk kez bir araya geldi.

Sancho’nun United’da günah keçisi ilan edildiğini de iddia ettiği mesajı, pazartesi gecesi hesabında sabit kaldı.