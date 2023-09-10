Manchester United, Antony’yi kadro dışı bıraktı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, kız arkadaşına şiddet uygulayan Antony'nin bir süre takım içerisinde yer almayacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı futbolcu Antony’nin “bir sonraki duyuruya kadar” takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.
23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarını kabul eden Manchester ekibi, internet sitesinde bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, “Uluslararası maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü antrenmanlara dönmesi gerekiyor. Ancak iddiaları ele almak için dönüşünün bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesi konusunda Antony ile anlaşmaya varıldı.” ifadeleri kullanıldı. (AA)