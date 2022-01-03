Manchester United evinde yıkıldı

Manchester United, sahasında konuk ettiği Wolverhampton'a yenilerek ilk dört sıra yarışında yara aldı.

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İngiltere Premier Lig’de ilk dört sıra yarışında olan Manchester United, sahasında Wolverhampton’ı konuk etti. Chelsea, Liverpool ve Arsenal’in puan kaybettiği haftada sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Manchester United, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Wolverhampton karşısında oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyan ve pozisyon bulmakta sıkıntı çeken Manchester United, farklı yenilmekten David de Gea’nın performansı kurtardı. 82. dakikada Joao Moutinho’nun kaydettiği gol, maçın sonucunu belirledi. Böylece Manchester United’ın geçici menajeri Ralf Rangnick, ‘Kırmızı Şeytanlar’ ile ilk yenilgisini tatmış oldu.

Manchester United kalesine 6’sı isabetli 19 şut çeken Wolverhampton, farklı kaçıran taraf oldu. Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani ikilisi ile maça başlayan Manchester United ise, maç boyunca sadece 2’si isabetli 9 şut şansı bulabildi.

Premier Lig’deki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Manchester United 31 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 28’e yükseltti.