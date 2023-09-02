Manchester United, Fiorentina’dan Sofyan Amrabat’ı kiraladı
Fenerbahçe'den Altay, Tottenham'dan Reguilon ve serbest oyuncu Jonny Evans'ın ardından Manchester United, Fiorentina'nın parlayan yıldızı Sofyan Amrabat'ı da kadrosuna kattı.
Manchester United, Fiorentina’nın orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile satın alma opsiyonlu bir sezonluk kiralık sözleşme imzaladı.
United, Amrabat’ı kiralamak için 8,5 milyon sterlin (10 milyon Euro) ödeyecek ve anlaşmayı 21,4 milyon sterlin (25 milyon Euro) karşılığında kalıcı hale getirme opsiyonuna sahip olacak.
27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’den kaleci Altay Bayındır, Tottenham’ın sol beki Sergio Reguilon ve serbest oyuncu Jonny Evans’ın ardından United’ın dördüncü imzası oldu.
Sofyan Amrabat = United #MUFC
— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023
Amrabat United sağlık kontrolünü İtalya’da tamamladı ve kulübün futbol müzakereleri direktörü Matt Hargreaves anlaşmayı sağlamak için ülkeye uçtu. Orta saha oyuncusu, geleceği belirsizliğini korurken Fiorentina A takım kadrosuyla antrenmanlara çıkmıyordu.
Perşembe günü Rapid Viyana’ya karşı oynanacak Avrupa Konferansı Ligi play-off ikinci ayağı için Fiorentina kadrosunda yer almadı.
Faslı oyuncu geçen yıl ülkesinin dördüncü bitirdiği Dünya Kupası’nda yıldızlaştı ve Fiorentina’da üç sezon geçirerek 92 maça çıktı.