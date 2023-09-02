SPOR
Abone Ol

Manchester United, Fiorentina’dan Sofyan Amrabat’ı kiraladı

Fenerbahçe'den Altay, Tottenham'dan Reguilon ve serbest oyuncu Jonny Evans'ın ardından Manchester United, Fiorentina'nın parlayan yıldızı Sofyan Amrabat'ı da kadrosuna kattı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Manchester United, Fiorentina’dan Sofyan Amrabat’ı kiraladı

Manchester United, Fiorentina’nın orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile satın alma opsiyonlu bir sezonluk kiralık sözleşme imzaladı.

United, Amrabat’ı kiralamak için 8,5 milyon sterlin (10 milyon Euro) ödeyecek ve anlaşmayı 21,4 milyon sterlin (25 milyon Euro) karşılığında kalıcı hale getirme opsiyonuna sahip olacak.

27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’den kaleci Altay Bayındır, Tottenham’ın sol beki Sergio Reguilon ve serbest oyuncu Jonny Evans’ın ardından United’ın dördüncü imzası oldu.

Amrabat United sağlık kontrolünü İtalya’da tamamladı ve kulübün futbol müzakereleri direktörü Matt Hargreaves anlaşmayı sağlamak için ülkeye uçtu. Orta saha oyuncusu, geleceği belirsizliğini korurken Fiorentina A takım kadrosuyla antrenmanlara çıkmıyordu.

Perşembe günü Rapid Viyana’ya karşı oynanacak Avrupa Konferansı Ligi play-off ikinci ayağı için Fiorentina kadrosunda yer almadı.

Faslı oyuncu geçen yıl ülkesinin dördüncü bitirdiği Dünya Kupası’nda yıldızlaştı ve Fiorentina’da üç sezon geçirerek 92 maça çıktı.

Paris Saint-Germain, Kolo Muani'yi 95 milyon Euro'ya transfer ettiİlginizi ÇekebilirParis Saint-Germain, Kolo Muani'yi 95 milyon Euro'ya transfer ettiMason Greenwood, Manchester United'dan Getafe'ye kiralık transfer olduİlginizi ÇekebilirMason Greenwood, Manchester United'dan Getafe'ye kiralık transfer oldu
X Reklam