Manchester United futbolcuları Mauricio Pochettino’yu istiyor!

Bu sezon kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran ve geçici olarak Ralf Rangnick'i göreve getiren Manchester United, gelecek sezon için yeni teknik direktörünü aramaya başladı. United futbolcularının aklındaki isim Mauricio Pochettino...

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da futbolcular, geçici teknik direktör Ralf Rangnick ile sorun yaşıyor. İngiliz ekibinin oyuncuları, teknik direktörlük koltuğuna PSG’nin hocasının getirilmesini istiyor.

ESPN’de yer alan habere göre; Manchester United’da göreve getirilen yönetici Richard Arnold, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Takımdaki futbolcuların Mauricio Pochettino’nun göreve getirilmesi konusunda baskı uyguladığı öğrenildi. ESPN kaynakları, takımdaki bazı tecrübeli futbolcuların Pochettino’nun doğru adam olduğuna inandığını ve olası görevlendirmenin açıkça tartışıldığını söyledi.

ERİK TEN HAAG DA LİSTEDE

Şu anda PSG’nin teknik direktörü olan Arjantinli Pochettino, Ajax Teknik Direktörü Erik ten Haag ile birlikte beş kişilik teknik direktör listesindeki isimlerden biri. Manchester United sezon sonunda yeni bir menajere sahip olmak istiyor ve bu ismin Pochettino olması konusunda beklentiler çok yüksek.

PSG ile Ligue 1’de en yakın rakibine 13 puan fark atan ve liderlik koltuğunda oturan Pochettino, buna rağmen Fransa’da eleştirilerin hedefinde. Kaynaklar, PSG’nin Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Real Madrid’e elenmesi durumunda Pochettino’nun görevine son verilebileceğini belirtti.

RAGNICK’İN AKLINDA TEN HAAG

2014-2019 yılları arasında Tottenham’ı çalıştıran Pochettino’nun Premier Lig’e dönmeye sıcak bakacağı da iddialar arasında. 49 yaşındaki teknik adam, futbol stili ve genç oyuncularla çalışmayı sevmesi nedeniyle Old Trafford’da büyük saygı görüyor. Ajax Teknik Direktörü Ten Haag da benzer özelliklere sahip olması nedeniyle güçlü adaylardan biri.

Sezon sonundan itibaren United’a danışmanlık yapacak olan geçici teknik direktör Ralf Rangnick’in Hollandalı teknik direktörün hayranı olduğu ve United’a çok uygun olacağına inandığını söyledi. Rangnick, teknik direktörlük görevine bir yıl daha devam etme olasılığını ise reddetmedi.