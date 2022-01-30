Manchester United futbolcusu Mason Greenwood’dan sevgilisi Harriet Robson’a tecavüz girişimi

Manchester United'ın 20 yaşındaki İngiliz futbolcusu Mason Greenwood'un sevgilisi Harriet Robson'un paylaşımları İngiltere'de ses getirdi! Robson, sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığı tecavüz etmeye kalkıştığına dair fotoğraflar ve videolar paylaştı.

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İngiltere ve futbol dünyası Manchester United’ın genç yıldızı Mason Greenwood’un kız arkadaşı manken Harriet Robson’a tecavüz girişimini ve şiddetini konuşuyor! 20 yaşındaki Robson, Instagram’dan Greenwood’un kendisini uyguladığı şiddeti yayınladı.

Genç mankenin paylaştığı videolarda kollarında, bacakların ve kalçasında oluşan büyük morlukların yanı sıra dudağındaki kesik ve yüzünden akan kanlar görüldü. Robson ilk videoda “Mason Greendoow’un bana gerçekte ne yaptığını bilmek isteyen herkese” notuyla gördüğü şiddeti gösterdi.

Ayrıca Harriet Robson, Instagram’daki ‘Story’ sekmesinde geçen Ekim 2021’de bir erkekle tartıştığı ve kendisine saldırmakla tehdit ettiği duyulan bir ses dosyası paylaştı. Ses dosyasında bir erkeğin Robson’a emirler verdiği ancak genç modelin “Seninle seks yapmak istemiyorum” demesine rağmen erkek sesinin “Ne istediğin urumda değil” dediği duyuldu.

Greenwood’un gördüğü şiddeti paylaşan 20 yaşındaki Harriet Robson bir süre sonra Instagram’dan yaptığı paylaşımlar silindi.

MANCHESTER UNITED AÇIKLAMA YAPTI

İngiliz medyasındaki haberler sonrasında Manchester United’dan da açıklama geldi. İngiliz devi, takımın alt yapısından yetişen Greenwood’un olayıyla ilgili, “Sosyal medyada ve haberlerdeki görüntülerin farkındayız. Gerçekler ortaya çıkana kadar başka bir açıklama yapmayacağız. Manchester United olarak şiddeti hoş göremeyiz” ifadelerine yer verdi.

Olayın ortaya çıkmasından sonra Manchester United futbolcuları, takım arkadaşları Greenwood’u sosyal medyadan takip etmeyi bıraktılar.

Ayrıca Manchester polisi de Mason Greenwood hakkında soruşturma başlattığını resmen duyurdu.