Manchester United ilk transferini yapıyor: Antony
Manchester United transfer döneminin ilk imzasını atmak üzere. İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Erik ten Hag, Ajax'ta birlikte çalıştığı Brezilyalı Antony'yi transfer ediyor...
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Ajax’ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Antony Matheus Dos Santos’un transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Yeni sezon öncesi ilk transferini duyuracak olan ‘Kırmızı Şeytanlar’, yeni teknik direktör Erik ten Hag’ın talebi üzerine Ajax’ın yıldızına 45 milyon euro ödeyecek. Geçen sezon Ajax formasıyla 12 gol-10 asistlik performans sergileyen Antony’yi, Antonio Conte’nin Tottenham’ı dahil birçok Avrupa devi transfer etmek istiyordu.
Hollandalı teknik adamın, savunma oyuncuları Jurrien Timbe ve Lisandro Martinez’in yanı sıra Barcelona orta saha oyuncusu Frenkie De Jong’un transferini de istediği öğrenildi.
Sao Paulo altyapısında yetişen Antony, 20202de 15 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibine transfer edilmişti.