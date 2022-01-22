Manchester United son nefeste
Manchester United, sahasında konuk ettiği West Ham United'ı uzatmalarda kaydettiği golle mağlup etti.
İngiltere Premier Lig’in 23. haftasında Manchester United, sahasında West Ham United’ı konuk etti. Old Trafford’da oynanan maçı Manchester United, uzatma dakikalarında Marcus Rashford’ın kaydettiği golle kazanmayı başardı.
İki takımın da yakaladığı fırsatları gole çeviremediği karşılaşmada ağlar, uzatmada havalandı. 90+3. dakikada sahneye çıkan Rashford, Manchester United’a 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu gol, maçın da sonucunu belirledi.
Ligde üst üste ikinci galibiyetine imza atan Manchester United, puanını 38’e yükseltirken, peş peşe ikinci mağlubiyetini alan West Ham United, 37 puanda kaldı.