Manchester United, Tyrell Malacia transferini duyurdu

Hollanda takımlarından Feyenoord forması giyen 22 yaşındaki sol bek Tyrell Malacia, Manchester United ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni teknik direktör Erik ten Hag dönemindeki ilk transferini yapan Manchester United, Malacia transfer için Hollanda ekibine 13 milyon sterlin+bonuslar ödeyecek.

İmza sonrası konuşan Malacia, “Manchester United’a katıldığım için inanılmaz hislere sahibim. Benim için yeni bir bölüm. Yeni lig, yeni takım arkadaşları ve muazzam bir teknik direktör. Hâlâ genç olduğumu ve gelişmeye devam edeceğimi bilsem de, her zaman sahaa elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” dedi.

