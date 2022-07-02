Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi

Manchester United'ın, geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Cristiano Ronaldo, yönetime şok bir talepte bulundu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın geçtiğimiz yaz Juventus’tan 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti.

Manchester United yönetimi ile bir görüşme gerçekleştiren Cristiano Ronaldo, makul bir teklif gelmesi halinde transfer olmasına izin verilmesini istedi. İngiliz gazetesi The Times’ta yer alan habere göre Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması nedeniyle bu kararı aldığı belirtilen 37 yaşındaki yıldız için Chelsea, Bayern Münih ve Napoli devreye girdi.

EN BÜYÜK ADAY CHELSEA

Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’in geçtiğimiz günlerde Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly ile yaptığı görüşme, Portekizli yıldızın Londra ekibine yakın olduğu dedikodularına neden oldu. Chelsea’yi satın aldıktan sonra henüz dünya çapında bir ismi kadrosuna katmayan Todd Boehly’nin de, ilk büyük transferini Cristiano Ronaldo ile yapmak istediği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Manchester United forması altında çıktığı 38 resmi maçta 24 gole imza atan Cristiano Ronaldo, takımın en golcü ismi olmasına rağmen, ‘Kırmızı Şeytanlar’ı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyamamıştı.