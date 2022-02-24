Manchester United’ı Elanga kurtardı, Portekiz’de gol yağdı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda nefes kesen iki maç oynandı. Manchester United, 19 yaşındaki Elanga'nın Atletico Madrid deplasmanındaki mucize golüyle tura tutunurken, Benfica-Ajax maçında adeta gol düellosu yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid’e konuk olan Manchester United, 80. dakikadaki ilk isabetli şutunda bulduğu golle zorlu deplasmandan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve tur için önemli bir skor elde etti.

Mücadelenin 7. dakikasında Renan Lodi’nin ortasına uçarak kafa vuruşu yapan Joao Felix şık golle Atletico Madrid’i 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra iki takım da isabetli şut çekmeyi başaramazken, Manchester United 2005-06 sezonundan beri ilk kez, bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısını rakip ceza sahasında topa dokunamadan tamamladı.

İki takımın da hücumdaki beceriksizliğine 80. dakikada Anthony Elanga son verdi. Maçın 75. dakikasında Marcus Rashford’un yerine oyuna giren 19 yaşındaki Elanga, Bruno Fernandes’in ince pasını iyi değerlendirdi ve topu ağlara göndererek Manchester United’ın maçtaki ilk isabetli şutunda golü atarak skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Ayrıca bu gol, Elanga’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

PORTEKİZ’DE GOL DÜELLOSU

Gecenin diğer maçında ise, Benfica evinde Ajax’ı konuk etti. Dusan Tadic’in 18. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Benfica, 26. dakikada Sebastian Haller’in kendi ağlarını sarsmasıyla 1-1’lik beraberliği yakaladı. Ancak yıldız golcü üç dakika sonra bu kez Benfica kalesine attığı golle Ajax’ı yeniden 2-1’lik üstünlüe taşıdı. İkinci yarıda beraberlik için yoğun baskı kuran ev sahibi Benfica, 72’de Roman Yaremchuk’un kafa golüyle durumu 2-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve nefes kesen mücadelenin sonunda iki ekip sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

İki maçın rövanş karşılaşmaları 15 Mart’ta oynanacak.

SEBASTIAN HALLER TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Ajax’ın golcü futbolcusu Sebastian Haller, Benfica deplasmanında attığı golle Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Hollanda ekibinin 27 yaşındaki forveti, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 11 gol atarken, turnuva tarihinde bu rakama en erken ulaşan futbolcu oldu.