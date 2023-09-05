Manchester United’ın Brezilyalı yıldızı Antony, eski kız arkadaşı tarafından şiddet ve ölüm tehdidi ile suçlanıyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da Antony krizi yaşanıyor. Brezilyalı yıldız Antony, eski kız arkadaşı tarafından aile içi şiddetle suçlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Manchester United, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin tarafından ortaya atılan fiziksel saldırı, oyuncunun kendisini öldürmekle tehdit ettiği ve bardakla saldırdığı yönündeki ciddi iddiaların ardından 84 milyon sterlinlik forvet Antony ile yolları ayırması için baskı altında.

Antony’nin “yalan” olarak nitelendirdiği suçlamalar, Mason Greenwood’un hakkındaki tecavüz suçlamalarının düşürülmesine rağmen Manchester United’dan ayrılmak zorunda kalmasından iki hafta sonra, pazartesi günü Brezilya web sitesi UOL tarafından haberleştirildi.

Brezilya Milli Takımı, Bolivya ve Peru ile oynayacağı Dünya Kupası elemelerine Antony olmadan hazırlanacak.

Brezilya Futbol Konfederasyonu’nun açıklaması şöyle: “Ortaya çıkan ve araştırılması gereken gerçeklerin bir sonucu olarak ve sözde mağduru, oyuncuyu ve Brezilya milli takımını korumak amacıyla CBF [oyuncuyu] kadrodan çekmiştir.”

FOTOĞRAFLAR VE WHATSAPP MESAJLARI YAYINLANDI

UOL’un ifşası, yaklaşık yarım milyon Instagram takipçisi olan DJ ve sosyal medya fenomeni olan Cavallin’in bir dizi iddiasını içeriyordu. Antony ve Cavallin, 2022’de Ajax’tan Manchester United’a transferinden önce 2021’de sevgili oldular.

UOL’ye fotoğraflarını ve WhatsApp mesajlarını veren Cavallin, Sao Paulo doğumlu oyuncunun kendisine ilk kez geçen yıl 1 Haziran’da, çocuklarına hamileyken ve Brezilya’da tatildeyken saldırdığını iddia etti. Cavallin, 23 yaşındaki Antony’nin, kendisinin de gittiği bir gece kulübünde kendisini gördükten sonra sinirlendiğini ve “onu arabaya bindirdiğini, defalarca saldırdığını ve yüksek hızda arabadan atmakla tehdit ettiğini” iddia etti.

Cavallin UOL’ye şunları söyledi: “Eğer onunla birlikte olmayacaksam, kimseyle birlikte olmayacağımı söyledi… Korkudan titriyordum.”

“GÖĞSÜME YUMRUK ATTI, SİLİKON TERS DÖNDÜ”

İddiaya göre ikinci saldırı bu yıl 15 Ocak’ta Manchester’da gerçekleşti. United’ın Manchester City karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetten bir gün sonra.

Habere göre, Cavallin dört yıldızlı Hyatt Regency otelindeki odasında tıbbi yardıma ihtiyaç duydu. “Göğsüme yumruk attı ve silikon [implantım] ters döndü” dedi ve ekledi: “‘Seni incitmek istememiştim, bir kazaydı, yumruk değildi. Sadece seni duvara yasladım’ dedi.”

Cavallin’in saldırı sırasında başından aldığını söylediği yara bir fotoğrafta görülüyor.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI BARDAKLA!

UOL’nin haberine göre, Cavallin’in iddia ettiği üçüncü saldırı bu yıl 8 Mayıs’ta gerçekleşti ve Cavallin bir tartışma sırasında oyuncunun “yüzüne bardakla saldırmaya çalıştığını” iddia etti.

Cavallin kendini savunmaya çalışırken sağ elinin bir parmağında kemiği açıkta bırakan derin bir yara oluştuğunu söyledi. Cavallin, oyuncudan uzaklaşmak için Brezilya’ya dönmek üzere uçak bileti almaya çalışırken, seyahat acentesine yazdığı ve UOL’ye verdiği mesajda şöyle diyordu “O beni öldürmeden önce buradan gitmem gerekiyor.”

Sao Paulo ve Manchester’da polise bildirilen suçlamalar Brezilya’da öfke yarattı.

ANTONY’DEN SALDIRI AÇIKLAMASI: MASUMUM

Antony yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Huzur içinde söyleyebilirim ki, yapılan suçlamalar konusunda masumum. Bayan Gabriela ile ilişkim çalkantılıydı, her iki taraftan da hakaretler işittim ama hiçbir zaman fiziksel saldırıda bulunmadım.”

Manchester United oyuncusu, kendisini suçlayan kişinin iddia edilen saldırılarla ilgili hikayesini defalarca değiştirdiğini iddia etti. “Bu nedenle, bu suçlamaları şiddetle reddediyorum ve Brezilya makamlarına gereken her şeyi açıklamaya hazır olduğumu açıkça belirtmek isterim.”

“UMARIM ÖLÜRSÜN”

Antony’nin eski kız arkadaşı tarafından Brezilyalı haber kuruluşlarına sağlanan diğer WhatsApp mesajları oyuncuyu zehirli bir ışık altında resmetti. Yıldız futbolcunun bir mesajında “Sen ve ben bittik. Umarım ölürsün. S…. git.” yazdığı görülürken, bir başka WhatsApp mesajında ise futbolcunun Cavallin’e “tekme attığı ve saldırdığı” için özür dilediği görülüyor.

Greater Manchester Polisi Telegraph’a yaptığı açıklamada, “ortaya atılan iddialardan haberdar olduğunu ve bu ihbarı çevreleyen koşulları belirlemek için soruşturmaların devam ettiğini” söyledi ve “Şu anda daha fazla yorum yapmayacağız” denildi.