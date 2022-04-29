Manchester United’ın geçici patronu Ralf Rangnick, Avusturya’nın teknik direktörü oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın geçici teknik direktörü Ralf Rangnick, Avusturya Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu.

Sozcu.com.tr

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Avusturya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörünün Ralf Rangnick olduğu resmen açıklandı. Kasım ayından bu yana Manchester United’da geçici teknik direktörlük yapan 63 yaşındaki Rangnick’in, İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rangnic, United yönetim kurulu ile görüştüğünü ve yazdan itibaren Old Trafford’daki iki yıllık danışmanlık görevini sürdüreceğini doğruladı. Brentford, Brighton ve Crystal Palace’e karşı oynanacak sezonun son 3 maçında da takımın başında olacak.

Rangnick, “Sezon sonunda Avusturya Milli Takım menajeri olarak görevi devralacağım ancak Manchester United ile danışmanlığımı sürdüreceğim. United’ın yeniden gerçek bir güç haline gelmesine yardımcı olmak için üzerime düşeni yapmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Galler’e mağlup olan Avusturya, Haziran ayında UEFA Uluslar Ligi’nde Hırvatistan, Danimarka ve Fransa ile karşılaşacak.

Rangnick, Old Trafford’da geçici menajer olarak görev yaptığı 26 maçın sadece 10’unu kazanabildi. United, Mart ayının başından bu yana sadece 2 Premier Lig maçını kazandı ve sezonu ilk dörtte bitirme ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışında Arsenal ve Tottenham’ın gerisine düştü.