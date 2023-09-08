Manchester United’ın Jadon Sancho krizi: Zihinsel sağlık, sakatlık ve ilişkiler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakibi Manchester United'da sular durulmuyor. Antony'nin eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarının ardından, Jadon Sancho ve teknik direktör Erik ten Hag arasındaki kriz de büyüyor.

Sozcu.com.tr

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Manchester United, geçen sezon Jadon Sancho’nun zihinsel sağlık sorunlarına karşı verdiği mücadeleyi kamuoyuna açıklamaktan kaçındı.

Aralık 2022’de baş antrenör Erik ten Hag, bir basın toplantısında Sancho’nun sakatlıkla mücadele ederken ‘fiziksel ve zihinsel’ faktörler nedeniyle bir süre kullanılamayacağını açıkladı.

Sancho, Ten Hag’ın açıklamalarının ardından Hollandalı’nın güvendiği antrenörlerle Hollanda’da tek başına antrenman yaptı. Ancak Daily Mail, United’ın Sancho’nun zihinsel durumunun kötü olduğunu kamuoyuna açıklamak için izin almadığını ortaya çıkardı.

2022 yılının başlarında Sancho sosyal medyadan çekilmiş ve akıl sağlığıyla ilgili spekülasyonlara yol açmıştı. Avrupa’nın en çok gelecek vaat eden genç oyuncularından biri olarak kamuoyunun gözünde büyüdü.

‘TEN HAG, SANCHO’YA DESTEK OLDU’

Şubat ayında United formasıyla sahalara döndükten sonra Sancho sosyal medyaya geri döndü ve şu paylaşımı yaptı:

“Vay canına! Son birkaç haftadır aldığım destek için herkese, özellikle de taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Odak noktam takımım ve kulübüm için her şeyimi vermek, sahalara döndüğüm için çok mutluyum, yakında görüşmek üzere.”

United’a yakın kaynaklar, özellikle ‘akıl sağlığı’ terimini kullanmayan Ten Hag’ın yukarıda bahsi geçen yorumlarında Sancho’ya destek olduğuna inandığını ve yokluğunda da oyuncuyu destekleyici konuşmalar yapmaya devam ettiğini ısrarla vurguluyor.

ENDİŞELER YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Sancho, ekim ayından itibaren United forması giyemediği beş aylık süre boyunca sakatlık sorunu yaşadı.

Ancak Old Trafford’a yakın kaynaklar, uzun süreli yokluğu yalnızca sakatlıkla ilgili olarak açıklamanın zor olacağını düşünürken, Ten Hag ayrıca ‘fiziksel ve zihinsel’ kondisyonun, elit düzeyde futbol oynamak için her ikisinde de yeterli olma gerekliliğiyle bağlantılı olduğuna inanıyor.

Ayrıca bir açıklama yapılmamasının Sancho’nun yokluğuyla bağlantılı nedenlere ilişkin gereksiz spekülasyonlara yol açacağı endişesi de vardı.

ARSENAL MAÇI ÖNCESİ KRİZ PATLADI

Sancho ve Ten Hag’ın ilişkisi bu hafta yeniden ilgi odağı haline geldi.

Ten Hag, Pazar günkü Arsenal mağlubiyetinin ardından Sancho’nun maç günü kadrosundan çıkarıldığını çünkü kanat oyuncusunun karşılaşma öncesinde iyi antrenman yapmadığını söyledi. Sancho sosyal medya üzerinden bu iddiaları ‘tamamen gerçek dışı’ olarak nitelendirdi.

“GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM”

Sancho aynı akşam sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

“Lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın! İnsanların tamamen gerçek dışı şeyler söylemesine izin vermeyeceğim. Bu hafta antrenmanlarda kendimi çok iyi idare ettim. Bu konunun başka sebepleri olduğuna inanıyorum ama bu konuya girmeyeceğim, uzun zamandır günah keçisi ilan edildim ve bu hiç adil değil!”