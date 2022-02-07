Marc Overmars kadınlara uygunsuz mesajları sonrası kovuldu

Ajax'taki futbol direktörü görevine 2012 yılında başlayan 48 yaşındaki Marc Overmars, kulüpteki kadın çalışanlara attığı taciz mesajların ortaya çıkmasının ardından gönderildi!

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Hollanda ve Avrupa futbolunun lokomotiflerinden Ajax, taciz mesajlarıyla çalkalandı! Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Arsenal ile Ajax’ın formalarını giymiş, Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Marc Overmars’ın kadın çalışanlara uygunsuz mesajları nedeniyle kulüp kararını açıkladı.

Ajax’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Futbol Direktörü Marc Overmars kulüpten ayrılacak. Son günlerde denetleme kurulu ve CEO Edwin van der Sar’ın yaptığı görüşmelerden sonra bu karar alındı ve Overmars’a iletildi. Kulüpten ayrılma kararının altında, uzun bir süre boyunca birkaç kadın meslektaşına gönderilen bir dizi uygunsuz mesaj yatıyor” ifadeleri kullanıldı.

“ÇİZGİYİ AŞTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLDİM”

2012 yazından bu yana görevde olan eski Ajax, Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu Overmars, davranışının ‘kabul edilemez’ olduğunu kabul etti ve özür diledi.

48 yaşındaki Overmars, “Utanıyorum. Maalesef bu konuda çizgiyi aştığımın farkında değildim. Özür dilerim. Kesinlikle benim durumumdaki biri için bu davranış kabul edilemez. Ajax’tan ayrılmak dışında seçenek yok” diye konuştu.

“HERKES İÇİN KORKUNÇ OLDU”

Ajax CEO’su ve Overmars’ın eski takım arkadaşı Edwin Van der Sar da yaptığı açıklamada, “Bu durum herkes için korkunç oldu. Ajax’taki herkes için güvenli bir çalışma ortamı çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde bu gibi konulara artık daha da dikkat edeceğiz” diye konuştu.