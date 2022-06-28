Marco Verratti’nin İbiza tatili kabusa döndü! 2.5 milyon sterlin…

Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Marco Veratti'nin sezonun yorgunluğunu atmak için tatil yaptığı İbiza'da milyon sterlinlik eşyaları çalındı.

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İspanya polisi, Paris Saint-Germain yıldızı Marco Verratti’nin İbiza’da tatilini geçirmek için kiraladığı evin hırsızlar tarafından soyulduğunu açıkladı.

Model eşi Jessica Aidi ile dışarı olduğu belirtilen Veratti’nin evde bulunan saat, mücevher ve nakit para hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar tarafından verilen zararın 2,5 milyon sterlin değerinde olduğu belirtiliyor.

Hırsızlar, İspanyol basınının geçtiği bilgiye göre Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo’ya ait olan eve Pazar sabahı erken saatlerde girdi. Verratti ve eşinin evde olmaması ise daha büyük bir kabusun önüne geçmiş oldu.

VERATTI VE RONALDO’DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Veratti tatil için sosyal medya hesabından paylaşım yapmazken, eşi Aidi’nin “İbiza havası” notuyla fotoğraf paylaştığı görüldü.

Verratti ve evin sahibi Ronaldo da soyguna dair bir açıklama yayınlamadı.

DANI OLMO DA HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU

Leipzig forması giyen İspanyol futbolcu Dani Olmo da Valencia şehrinde 17 Haziran’da kuaför çıkışı hırsızların saldırısına uğradı.

Olmo’nun bileğindeki 23 bin Sterlinlik saati çalan hırsızlar, oyuncunun kardeşi tarafından engellemeye çalışsa da yerde sürükleyerek yaralanmasına neden olmuştu.