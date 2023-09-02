Mason Greenwood, Manchester United’dan Getafe’ye kiralık transfer oldu

Manchester United'ın parlayan yıldızı Mason Greenwood, adını skandallarla anıldığı dönemlerin ardından Getafe ile kiralık anlaşma imzaladı. Genç oyuncu, İspanyol ekibiyle sahalara dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ın da transfer gündemine gelen Mason Greenwood, Manchester United’dan kiralık olarak Getafe’ye transfer oldu.

Greenwood, United’ın altı ay süren soruşturmanın ardından forvet oyuncusuyla bağlarını koparmaya karar vermesinin ardından sezonu LaLiga ekibinde geçirecek. Tecavüze teşebbüs ve saldırı şüphesiyle tutuklanmasının ardından 21 yaşındaki oyuncu hakkında açılan ceza davası şubat ayında durdurulmuştu.

Kaynaklar ESPN’e, Getafe ile yapılan anlaşmanın bir kiralama ücreti içermediğini söyledi. Kaynaklara göre İspanyol ekibi Greenwood’un maaşına “küçük bir katkıda” bulunacak ancak United oyuncunun maaşının büyük bir kısmını ödemeye devam edecek.

Greenwood’un Old Trafford’da 2025 yılına kadar sözleşmesi var ancak kulüp için tekrar oynaması beklenmiyor.

United’dan cuma günü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mason Greenwood, La Liga ekiplerinden Getafe CF ile uluslararası izne tabi olarak bir sezonluk kiralık sözleşme imzaladı. Bu hamle Greenwood’un Manchester United’dan uzakta kariyerini yeniden inşa etmeye başlamasını sağlayacak. Kulüp bu geçiş döneminde Mason ve ailesine desteğini sunmaya devam edecektir.”

OCAK 2022’DEN BU YANA SAHALARDAN UZAK

Greenwood, 2019’da genç yaşta ilk kez forma giydikten sonra United formasıyla 129 maçta 35 gol attı. Ocak 2022’den bu yana rekabetçi bir maç oynamadı ve futbola dönüş hazırlıkları kapsamında tek başına antrenman yapıyor.