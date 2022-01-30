Mason Greenwood taciz ve saldırı şüphesiyle gözaltında!

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın 20 yaşındaki yıldızı Mason Greenwood, tecavüz ve saldırı şüphesiyle gözaltına alındı. Kız arkadaşının yayınladığı videolardan sonra kadro dışı bırakılan Greenwood hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın yıldızı Mason Greenwood, sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili olarak açılan soruşturma sonrası tecavüz ve saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiltere Milli Takımı’nın 20 yaşındaki futbolcusu, Manchester United tarafından kadro dışı bırakılırken, soruşturmalar devam ederken polis nezaretinde tutuluyor. Instagram hesabından paylaşım yapan manken Harriet Robson, sevgilisi olan Greenwood’un kendisine uyguladığı şiddeti yayınladı.

Vücudunun birçok yerinde morluklar olduğu görülen Robson, “Greenwood’un gerçekte bana ne yaptığını bilmek isteyenlere…” notuyla bir video paylaştı. Robson ayrıca, bir erkeğin bir kadını tehdit ettiğinin yer aldığı ses kaydı da yayınladı. Görüntüler sabah saatlerinde Robson’ın Instagram sayfasınad görüldü ancak, ardından silindi.

“GÖZALTINA ALINDIĞINI DOĞRULAYABİLİRİZ”

Konuyla ilgili olarak konuşan bir polis sözcüsü, “Manchester Polisi bugün erken saatlerde, bir kadın tarafından sosyal medyada yayınlanan, fiziksel şiddet olaylarını içeren görüntülerden ve videolardan haberdar edildi. Soruşturma başlatıldı ve 20’li yaşlarında bir adamın tecavüz ve saldırı şüphesiyle gözlatına alındığını doğrulayabiliriz” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Sorgulanmak üzere gözaltında tutuluyor. Sorgulamalar devam ediyor. Aile içi istismarın kurbanıysanız veya tanıdığınız biri hakkında endişeleriniz varsa, lütfen 101’i arayın. Acil durumlarda veya hayatın tehlikede olduğu durumlarda her zaman 999’u arayın.”

SPONSOR NIKE’TAN AÇIKLAMA

Manchester United kulübü, iddialardan haberdar olunduğunu söylerken, Greenwood’un sponsoru Nike, şirketin ‘derin endişe duyduğunu’ ve ‘durumu takip edeceklerini’ belirten bir açıklama yaptı.

KADRO DIŞI KALDI

Premier Lig ekibi, ilk açıklamasında gerçekler ortaya çıkana kadar fazla yorum yapılmayacağına dikkat çekti ve “Manchester United hiçbir tür şiddeti hoş görmez” notunu paylaştı. Akşam saatlerinde yayınlanan yeni bildiride, “Mason Greenwood bir sonraki duyuruya kadar antrenmanlara katılamayacak ve maçlarda forma giyemeyecek” denildi.

Greenwood, Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen en genç oyuncusuydu. İlk maçına 17 yaşında PSG karşısında çıktı. United’ın ‘yeni harika çocuğu’ olarak görülen Greenwood, 2020’de A takım kadrosuna girdi ve corona virüsü patlamadan önce 10 gol attı. Bu sezon United formasıyla çıktığı 24 maçta toplam 6 gol atıp 2 asist yaptı. Kariyerine United’ın akademisinde başladı ve bir kez İngiltere Milli Takımı’nın A takımında forma giydi.