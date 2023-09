Matheus Nunes, Manchester City’ye transfer oldu!

Manchester City, Wolves’tan orta saha oyuncusu Matheus Nunes’i 53 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

25 yaşındaki oyuncunun City’ye transferi, City’nin Nunes’ten gelecekte elde edeceği herhangi bir kârdan yüzde 10’luk bir satış ücreti alacak olan Wolves için kulüp rekoru niteliğinde bir satış oldu.

Eski Sporting oyuncusu, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic ve Jeremy Doku’nun ardından City’nin dördüncü transferi oldu ve üçleme şampiyonunun harcamalarını 216.1 milyon sterline çıkardı.

City, Kevin De Bruyne’ün Burnley’e karşı oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı diz ardı kirişi sakatlığı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalmasının ardından yaratıcı bir orta saha oyuncusu arayışına girmişti.

“It’s a dream come true!”

Matheus Nunes chats through making the move to City!

— Manchester City (@ManCity) September 1, 2023