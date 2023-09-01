Matheus Nunes, Manchester City’ye transfer oldu!

Manchester City, Wolves'tan Matheus Nunes'i 53 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Bu transfer, City'nin bu yaz yaptığı dördüncü transfer ve üçleme şampiyonunun harcamalarını 216.1 milyon sterline çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Manchester City, Wolves’tan orta saha oyuncusu Matheus Nunes’i 53 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

25 yaşındaki oyuncunun City’ye transferi, City’nin Nunes’ten gelecekte elde edeceği herhangi bir kârdan yüzde 10’luk bir satış ücreti alacak olan Wolves için kulüp rekoru niteliğinde bir satış oldu.

Eski Sporting oyuncusu, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic ve Jeremy Doku’nun ardından City’nin dördüncü transferi oldu ve üçleme şampiyonunun harcamalarını 216.1 milyon sterline çıkardı.

City, Kevin De Bruyne’ün Burnley’e karşı oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı diz ardı kirişi sakatlığı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalmasının ardından yaratıcı bir orta saha oyuncusu arayışına girmişti.

“It’s a dream come true!” Matheus Nunes chats through making the move to City! — Manchester City (@ManCity) September 1, 2023

WOLVES REKOR BEDELLE TRANSFER ETMİŞTİ

Nunes geçen sezon Chelsea’ye karşı muhteşem bir gol atarak kalitesinin sinyallerini verdi, ancak bu gol 41 maçta kulüp için attığı tek gol olarak kaldı.

Wolves geçen yaz Nunes ile kulüp rekoru olan 42,2 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladı ve 38 milyon sterlin artı 4,2 milyon sterlin ek ödeme yaptı.

“Matheus Nunes bugün dünyanın en iyi oyuncularından biri.” Pep Guardiola’nın bu yorumu geçtiğimiz Şubat ayında Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi eleme turunun ilk ayağında Sporting’e karşı aldığı galibiyetin ardından gelmişti. Kendisi uzun süredir hayranı olduğu bir isim.

TEK GOLÜ, SEZONUN GOLÜ SEÇİLDİ

Nunes o sezonun sonunda 38 milyon sterlin karşılığında Wolves’a katıldı ve Guardiola’nın onda gördüğü kalitenin işaretlerini vermeye devam etti. Nisan ayında Chelsea’ye karşı açıyı kullanarak yaptığı vuruş Premier Lig’de sezonun golü seçildi.