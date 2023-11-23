Maurizio Sarri’nin Suudi Arabistan sorusuna yanıtı: Sigara faktörü

Maurizio Sarri, Suudi Arabistan'da teknik direktörlük yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna sigara içme alışkanlığıyla ilgili komik bir cevap verdi.

Sozcu.com.tr

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Chelsea’nin eski patronu Maurizio Sarri, Suudi Arabistan’da çalışmayı düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda komik bir yanıt verdi.

Suudi Profesyonel Ligi kulüpleri yüksek profilli oyuncuları, menajerleri, antrenörleri ve direktörleri işe almakla meşgul.

Şu anda Lazio’nun patronu olan Sarri, Roma kulübünü geçen sezon Serie A’yı ikinci sırada bitirmeye yönlendirdikten sonra bu kulüplerin radarına girdi.

Sigara tiryakisi Sarri, Suudi Arabistan’da görev almayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda şunları söyledi: “Suudi Arabistan’da koçluk mu? Orada sigara içebilir miyim? O zaman göreceğiz…”

GÜNDE 60 SİGARA

64 yaşındaki Sarri’nin günde ortalama 60 sigara içtiği söyleniyor.

Eski kulübü Napoli, Sarri’ye kendi stadyumunda sigara içme alanı inşa ederken, Avrupa Ligi’ndeki rakipleri RB Leipzig de bir Avrupa karşılaşması için deplasman soyunma odasında özel bir alan oluşturdu.

Ancak stadyumlar artık sigara içilemeyen yerler haline geldiği için Sarri’nin taç çizgisinde sigara içmesi yasaklandı ve kendisi de taç çizgisinde sigara çiğnerken görüntülendi.

64 yaşındaki teknik adam, 2021 yazında Simone Inzaghi’nin yerine gelmesinin ardından Lazio’nun başındaki üçüncü yılına girdi. Sarri’nin kulüple olan mevcut sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor.

SARRI LAZIO’DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sarri geçtiğimiz sezon Lazio’yu Serie A’yı ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne geri götürdü.

Bu dönem işler zor olsa da, Roma ekibi hala Avrupa’da 16 Turu’na katılma yolunda ilerliyor. İtalyan koç kariyerini Lazio’da tamamlama arzusunu yineledi:

“Bunun böyle olmasını isterim. Zaman sınırlaması koymuyorum, yani bu sadece bana bağlı değil.”