Max Kruse’den Felix Magath’a: O alçak, hasta biri

Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Max Kruse, Almanya'da yine kaosla gündeme geldi. Alman futbolcu, Hertha Berlin Teknik Direktörü Felix Magath hakkında yaptığı açıklamalarla manşetleri süsledi.

Sozcu.com.tr

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2019-20 sezonu başında Fenerbahçe’ye transfer olan 34 yaşındaki Max Kruse’nin, sarı lacivertli kulüple yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmişti. Fenerbahçe’ye açtığı davada haklı bulunan ve kariyerini Almanya’da Wolfsburg formasıyla sürdüren Kruse, yine rahat durmadı.

Uzun süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan Kruse, pazar gecesi canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtladı. Eşi Dilara ile birlikte nargile içerken sorulara cevap veren Kruse, “Gelecek sezon Magath’la birlikte çalışacak mısın?” sorusu karşısında sinirlerine hakim olamadı.

“O ALÇAK, HASTA BİRİ”

Hertha Berlin’in hocasıyla asla çalışmayacağını söyleyen Kruse, “Her yere giderim ama Magath’ın olduğu yere asla” ifadelerini kullanırken, eşi Dilara “Neden?” diye sordu. Kruse, “O bir alçak! Ama 30’undan sonra rahatladığını duydum. Ama o hasta. İnsanları kusturana kadar sağlık toplarıyla çalıştırıyor” yanıtını verdi.

LAKABI ‘İŞKENCECİ’

Hertha Berlin’in 68 yaşındaki teknik direktörü Felix Magath, sert antrenmanlarıyla ünlü bir çalıştırıcı. Onun için fitness her şeyin temelidir. Takımları daima formda olan Magath’ın kondisyon ekipleri ve futbolcuları ona ‘Qualix’ lakabını taktı. Almanca’da ‘işkenceci’ anlamına gelen Qualix lakabının sahibi Magath, futbolcularını sağlık topları ve dik merdivenlerde koşturmasıyla ünlü.

Bayern Münih ile 2005 ve 2006’da şampiyonluk yaşayan Magath, Wolfsburg’u da 2009’da sansasyonel şekilde aynı başarıya ulaştırmıştı.