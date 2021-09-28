Max Kruse’den imza tepkisi: ‘Her şeyin bir sınırı var millet’

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla özel hayatının sınırlarını ihlal eden taraftarlara tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe’den olaylı şekilde ayrılan ve Bundesliga takımlarından Union Berlin’de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse’nin başı taraftarlarla dertte. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Kruse, tepki dolu sözler sarf etti.

Kendisinden imza almak isteyen taraftarların sınırını bilmesi gerektiğini söyleyen Kruse, “Mahalleme gelen ya da evimin kapısını çalan insanlara geri dönmeliyim. Bir imza almak istediğinizi kesinlikle anlıyorum. İmza isteklerini reddeden son kişi benim. Sokakta benimle konuşurken bile fotoğraf, imza hiç sorun değil” ifadelerini kullandı.

Ancak bazı taraftarların imza alma olayını abarttığını söyleyen Kruse, “Bir sınır var millet. Evde otururken kapımı çalmanız, Eşimi beni yataktan kaldırmanız olacak şey değil. Bence bu biraz abartı oluyor. Biraz mahremiyete hâlâ sahip olmamız gerekiyor” dedi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kruse, yaptığı paylaşımlarla özel hayatı hakkında taraftarlara bilgi veriyor. Nerede yaşadığına dair görünür ipuçları dahil.