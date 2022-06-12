Mayorga’nın Ronaldo’ya açtığı tecavüz davası sonuçlandı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Kathryn Mayorga tarafından tecavüzle suçlandığı davada karar verildi.

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Manchester United’da forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun yıllardır süren tecavüz davası sonuçlandı. Portekizli yıldızın, 2009 yılında ABD’nin Las Vegas şehrindeki bir otelde Kathryn Mayorga’ya tecavüzde bulunduğu iddia edilmişti.

37 yaşındaki Ronaldo, 25 yaşındayken Mayorga ile gece kulübünde eğlendikten sonra otelde vakit geçirmişti. Portekizli oyuncunun avukatları, ikili arasındaki ilişkiyi kabul ederken bunun karşılıklı istekle olduğunu savundu. Ancak eski bir model ve öğretmen olan Mayorga, ABD’de tecavüz davası açıp Portekizli yıldızdan 25 milyon dolarlık tazminat talep etmişti.

Ronaldo bu iddiaları ilk günden beri reddederken, ABD’nin Nevada eyaletinde doğan Mayorga ile 375 bin dolar karşılığında gizlilik anlaşması yapıldı.

ABD Bölge Yargıcı Jennifer Dorsey, Mayorga tarafının belgeleri kötü niyetle kullandığı için davayı düşürdüğünü açıkladı.