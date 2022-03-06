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Meksika’daki futbol maçı savaş alanına döndü! Yaralı ve ölüler var

Meksika Ligi'nde Queretaro-Atlas maçının 63’ncü dakikasında ev sahibi taraftarlarının Atlas taraftarına saldırması üzerine kavga çıktı. Olayların ardından çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, resmi olmayan açıklamalara göre 10'dan fazla ölü var.

Yayınlanma: 11:47 - 06 Mart 2022 Güncellenme:
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Meksika’da oynanan Queretaro ile Atlas karşılaşmasının 63. dakikasında adeta meydan savaşı yaşandı! Ev sahibi takımın taraftarları Atlas taraftarına saldırdı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dehşet verici durumlar gözler önüne serilirken, tribüne adeta olay çıkarmak için giden Meksikalıların elinde silah ve bıçaklar olduğu görüldü. Tribünlerde çıkan kavganın ardından futbolcular sahayı terk ederken, bazıları şiddet yanlısı holiganları sakinleştirebilmek için yedek kulübesinde kaldı. Futbolcuların bu çabası başarısız kalırken, polis ekipleri, sandalyeleri kıran ve havai fişek patlatan çok sayıda insan karşısında şaşkına döndü.

“ÖRNEK OLACAK ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK”

Liga MX Başkanı Mike Arriola, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda kargaşaya neden olan sorumluların cezalandırılacağını duyurdu ve Meksika futbolunda yaşanan şiddet olaylarını kınadı: “Queretaro’daki Corregidora stadyumunda yaşanan şiddet kabul edilemez ve üzücü. Stadyumdaki güvenlik eksikliğinden sorumluyuz ve örnek olacak şekilde cezalandırılacaklar. Oyuncularımızın ve taraftarlarımızın güvenliği önceliktir.”

‘ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR’

Ligde mücadele eden diğer takımlar da, olayları kınayan ve yaralılarla dayanışmada olduklarını ifade eden mesajlar yayınladı. Sosyal medyada birçok şiddet içerikli video yer alırken, yaralılar arasındaki bazı kişilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Resmi makamlar, olayda 22 kişinin yaralandığını açıklarken, TV Azteca muhabiri David Medrano Felix ise “Gayri resmi makamlara göre 17 kişi öldü” bilgisini verdi.

AKILLARDA 2026 DÜNYA KUPASI

Queretaro yetkililerinin olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklanırken, 2026 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden biri olan Meksika’da böyle bir olay yaşanması dünya kamuoyunu da sarstı. ABD ve Kanada ile birlikte 2026 Dünya Kupası’nın ev sahipleri arasındaki Meksika’da, bu tarz olayların önüne geçebilmek için yoğun çalışma başlatılacağı belirtildi.


Meksika’nın Queretaro eyaletinin valisi Mauricio Kuri, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Corregidora Stadyumu’nda bugün yaşanan şiddeti şiddetle kınıyorum. Kulübün sahibi olan şirketin gerçeklere cevap vermesi gerek. Ben kanunun tüm sonuçlarıyla birlikte uygulanması talimatını verdim. Yapılan cezasız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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