Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’ye transfer oldu

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Serie A ekibi Atalanta'dan Al Ahli'ye transfer oldu. Merih Demiral, yeni takımında dünya yıldızlarıyla birlikte forma giyecek.

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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta formasını giyen milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli’ye transfer oldu.

Transfer duyurusunda görüşlerine yer verilen Merih, “Kaybetmeyi sevmem. Takımımın her zaman zirvede olmasını istiyorum. Taraftarlarımız her stadı adeta bir yanardağa çeviriyor. Takımın ilk maçtaki performansını izledim ve gerçekten etkilendim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Savaşmaya hazırım.” ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL’IN AL AHLİ’DEKİ TAKIM ARKADAŞLARI

Suudi Arabistan ekibi yaz transfer döneminde şu ana kadar Chelseaden Edouard Mendy, Roma’dan Roger Ibanez, Barcelona’dan Franck Kessie, Manchester City’den Riyad Mahrez, Newcastle United’tan Allan Saint-Maximin ve Liverpool’dan Roberto Firmino’yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu, Portekiz’de Alcanenense, Sporting Lizbon, Türkiye’de Alanyaspor ve İtalya’da Juventus forması giydikten sonra Atalanta’ya transfer oldu. İki sezonluk Atalanta kariyerinde 70 maça çıkan Merih, 3 gol kaydetti.