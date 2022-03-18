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Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu oldu

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Yayınlanma: 17:29 - 18 Mart 2022 Güncellenme:
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Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu, dün oynanan maçlarla sona erdi. Atalanta forması giyen Merih Demiral, takımının Bayer Leverkusen’i 1-0 mağlup ederek tur atladığı karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkmış ve 90 dakika forma giymişti. 24 yaşındaki milli stoper, sergilediği performansla da maçın adamı seçilmişti.

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun Barcelona’dan Pedri, Braga’dan Abel Ruiz ve West Ham United’dan Soucek’i geride bırakarak UEFA Avrupa Ligi’nde de haftanın oyuncusu seçildiği duyuruldu.,

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