Merih Demiral’lı Atalanta zor da olsa kazandı: 1-0

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Young Boys'u konuk eden Atalanta, üstün oynadığı maçın ikinci yarısında bulduğu tek golle sahadan galibiyetle ayrıldı ve gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika forma giydi.

Sozcu.com.tr

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Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın formasını giydiği Atalanta, Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Young Boys’u ağırladı. Baştan sona oyunun hakimi olan Atalanta, aradığı golü zor da olsa ikinci yarıda bularak mücadeleyi 1-0’lık skorla galip tamamladı.

Maçın 18. dakikasında duran top organizasyonu sonrasında golü bulan Atalanta’nın sevinci, Rafael Toloi’nin ofsaytta olduğunun tespit edilmesiyle yarım kaldı. İlk yarısız golsüz beraberlikle sona eren maçın 68. dakikasında Matteo Pessina’nın golüyle 1-0 öne geçen Atalanta, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi bu skorla sonlandırdı.

Gruptaki ilk maçında Villarreal ile 2-2 berabere kalan Atalanta, Young Boys galibiyetiyle puanını 4 yaptı. Manchester United’ı 2-1 yenerek gruba büyük bir sürprizle başlayan Young Boys ise, 3 puanda kaldı. Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika forma giyen milli stoperimiz Merih Demiral, başarılı bir performans sergiledi.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nde aynı saatte başlayan bir diğer maçta, Zenit sahasında ağırladığı Malmö’yü 4-0 mağlup etti.

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