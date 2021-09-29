Messi’nin siftah yaptığı gecede dikkat çeken detaylar! Eski dosta patlama, yenisine zeytin dalı…

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Manchester City'i 2-0 mağlup ettiği maçta Messi'nin geri dönüşü bir çok detayı da beraberinde getirdi. İşte Mbappe, Pep Guardiola ve Messi üçgeninde yaşanan o müthiş senaryo...

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda senaryosu çok fazla olan maçta Paris Saint Germain, Manchester City’i 2-0 mağlup etti. Lionel Messi’nin 263 dakika süren gol orucunu bozduğu maçta favori olan City, Paris’ten eli boş ayrıldı.

Yıldızlar topluluğu iki takımın mücadelesinde 8. dakikasında onca yıldızın arasından hiç beklenmedik bir isim gol perdesini açtı. Idrissa Gueye, Neymar'ın ıskaladığı top sonrası yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi.

DÜNYANIN DÖNÜŞÜNÜ BEKLEDİĞİ MESSİ SAHNEDE

Beraberlik için müthiş bir baskı kuran Manchester City, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan PSG kalecisi Donnarumma’yı geçemedi. Dakikalar 74’ü gösterdiğinde ise sahneye dünyanın dönüşünü beklediği Lionel Messi çıktı.

Muhteşem bir golle Devler Ligi’ne yeniden ‘merhaba’ diyen Messi, Mbappe ile verkaç yaptıktan sonra topun gelişine muhteşem bir vuruş yaptı. Ederson'un bakışları arasında ağlara giden top, Messi'nin PSG formasıyla kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

KADERİN CİLVESİ: İLK GOL ESKİ DOSTA

Yaz transfer döneminde Barcelona’ya veda eden ve PSG’ye sansasyonel bir imza atan Arjantinli yıldız yeni takımında ilk golünü eski hocası Pep Guardiola’ya attı. Paris transferinden önce adı uzun süre Manchester City ile anılan ve son anda fikir değiştirdiği söylenen dünya yıldızının patlamayı bu maça saklaması kaderin cilvesi olarak yorumlandı.

Guardiola maçı koparan golü atan eski öğrencisi Messi’yle ilgili, “Leo’yu 90 dakika boyunca kontrol altında tutmak imkansız. Messi’ye başarılar diliyorum. Paris’te mutlu hissediyorsa kendini ben de onun adına mutlu olurum. Bir kaç nedenden dolayı ailesiyle birlikte Paris’e gitmek istedi. Ona her şeyin en iyisini diliyorum” diye konuştu.

MBAPPE’YE ZEYTİN DALI VE ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM

Karşılaşmaya damga vuran bir başka detay ise Lionel Messi’nin ilk golünde asisti yapan ismin Kylian Mbappe olması oldu. Daha önce saha içerisinde herhangi bir uyum yakalayamayan ve iletişimsizlikleri ile dikkat çeken ikilinin ilk kez işbirliği yaparak attıkları gol geceye damga vurdu. Fransız yıldız Mbappe’nin, Lionel Messi’nin transferinden rahatsız olduğu ve takımdan ayrılarak Real Madrid’e gitmeyi istediği konuşuluyordu. 74’te attığı golden sonra kendine has sevinciyle koşmaya başlayan Messi, arkadaşı Mbappe’yi göstererek bir anlamda zeytin dalı uzatmış oldu.

Sahada Mbappe’yi onore eden Messi maçın ardından da soyunma odasından bir paylaşım yaptı. Geleceğin en büyük yıldızları olarak gösterilen Mbappe ve Neymar ile birlikte 3’lü poz veren Messi’nin paylaşımı yüzbinlerce beğeni aldı.