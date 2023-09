Michael Schumacher şakasına tepki yağdı

İspanyol Formula 1 yorumcusu Antonio Lobato'nun canlı yayında efsane pilot Michael Schumacher'in fiziksel durumu hakkında yaptığı şaka, büyük tepkiye neden oldu. Antonio Lobato, gelen tepkiler üzerine uzun bir özür videosu yayınladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsviçre’de Aralık 2013’te geçirdiği kayak kazası sonrası yaklaşık 10 yıldır komada yatan efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in ismi, hakkında yapılan şaka nedeniyle Japonya Grand Prix’inden sonra yeniden gündeme geldi.

İspanyol Formula 1 yorumcusu Antonio Lobato, canlı yayında yapılan “Red Bull mühendisi Adrian Newey, Antonio Lobato geliyor diye titreyebilir” şeklindeki yoruma verdiği yanıtla sert tepkilere maruz kaldı.

Lobato, paylaşıma “Michael da titreyebilir! Eh… Michael değil, o titreyemez” şeklinde yorumda bulundu. Bu yorum, sosyal medya kullanıcıları tarafından ağır eleştiri aldı. Gelen tepkiler üzerine Lobato, önce şakasının “Yanlış anlaşıldığını” ve Schumacher’e “Saygı duyduğunu” söyledi.

BEŞ DAKİKALIK VİDEO İLE ÖZÜR DİLEDİ

Bu açıklaması yeterli bulunmayan Lobato, tepkilerin sürmesi üzerine herkesten özür dilediğini duyurdu.

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) September 25, 2023

Lobato, beş dakika süren özür videosunda şu ifadelere yer verdi:

“Bir gün ciddi bir video yapmak zorunda kalırsınız ve işte o an geldi. İlk kez, her şeyi açıklığa kavuşturmak için nispeten ciddi bir tonda bir video hazırlayacağım, çünkü her şeyin oldukça net olmasını istiyorum.

Her şeyden önce dün, Japonya Grand Prix programı sırasında, herhangi bir kötü niyetim olmadan bir hata yaptığımı itiraf etmeliyim. Ve bu, belki de çok uzun saatler ayakta kalmaktan, Madrid’deki Jetlag’den ya da her neyse ki bu görmeyenleriniz için bir mazeret değil, tamamen beceriksizlikten, kendimi doğru ifade edememekten kaynaklanan bir hataydı.

Gösteri sonrasındaydık. Noemi de Miguel, Pedro de la Rosa, Toni Cuquerella ve ben Red Bull ile dünya yapıcılar şampiyonu olan Paul Monaghan ile röportaj yapmıştık. Paul Monaghan benim iyi bir arkadaşımdır. Fernando Alonso’nun 2004’te pist mühendisiydi.

Kaç şampiyonluğu olduğundan bahsediyorlardı, ben de ‘Sadece Red Bull’da var. Çünkü Fernando Alonso, Renault ile hiç dünya şampiyonluğu kazanamadı’ dedim ve sonra Toni Cuquerella ve Pedro bana takılmaya başladılar, ‘Tabii, tabii, Paul Monaghan’dan daha fazla dünya şampiyonluğu var’ dediler. Biraz şaka yapmaya devam ettim ve sonra Cuquerella bana ‘Red Bull mühendisi Adrian Newey, Antonio Lobato geliyor diye titreyebilir” dedi.

Dünya şampiyonluklarının sayısını alacak mısınız? Bu biraz çılgınca, çünkü biraz şaka, biraz durum, biraz sohbet, neredeyse kafeteryadaki arkadaşlar gibi anlamsız bir şeydi. Ve sonra bana Adrian Newey’den bahsettiğinde, elbette Formula 1 dünyasında birçok şampiyonluğu olan, teknik alanda Adrian Newey gibi bir efsane olan başka bir referans aramaya çalıştım.

“Evet, evet, evet, Adrian titresin, Newey titresin” dedim ve aklıma Michael Schumacher ismi geldi. Evet, Michael Schumacher ismi aklıma geldi. Belki de ona duyduğum büyük hayranlıktan dolayı… Rekorları, unvanları, galibiyetleri nedeniyle yedi dünya şampiyonluğu olan ve Formula 1 tarihinde en çok zafere sahip ikinci pilot olan Michael Schumacher’in ismi, referans almak söz konusu olduğunda pek çok insanın aklına gelebilir.

Onun adını verdiğim için pişman değilim ama bunu yaparken F1’deki tarihi dehaya ve efsaneye bir referans arıyordum. Belki de Lewis Hamilton demeliydim. Michael Schumacher’in kendisi ve ailesi için yeterince karmaşık bir durumu var.

Onu içinde bulunduğumuz bu şaka tonuna sokmak zorunda değilim, değil mi? Kendimi düzeltmek istedim ve o anda bir cümle çıktı ortaya ve sanırım beni can kulağıyla dinleyenler frene basmaya çalıştığımı anlayacaklardır.

Olan şu ki çok ileri gittim ve iyi olmayan, doğru olmayan, ince olmayan, sakil olmayan bir ifade kullandım.

Şaka yapmak istememiştim. Michael Schumacher ile dalga geçmek istemedim, hayır. Ayrıca, beni tanıyan ve nasıl biri olduğumu bilen herkesin böyle bir konuda asla şaka yapmayacağımı gayet iyi bildiğini düşünüyorum. Asla. Ama beceriksizdim.

Kayıtlara geçsin, o cümleyi söylediğimde ilk şok olan olan bendim. Dedim ki ‘Bunu nasıl söylersin dostum, yanlış yorumlanacak. Demek istediğin bu değildi. Başka bir şey söylemek istedin ve ağzından doğru çıkmadı’ dedim.

Bu yüzden yapmam gereken tek şey, ki bunun temel bir şey olduğunu düşünüyorum, bu ifadeden rahatsız olan herkesten özür dilemek. Gerçekten çok ciddiyim. Bunu gülmek için söylemedim ya da tanıdığım, hayran olduğum, referans olduğunu düşündüğüm ve oldukça şanssız olduğunu düşündüğüm Michael Schumacher’in fiziksel durumu ile herhangi bir şaka yapmak istemedim.”