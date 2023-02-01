Mick Schumacher yedek pilot olacak

Mick Schumacher, 2023 sezonunda Formula 1 ekiplerinden McLaren'in yedek pilotu olacak.

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McLaren’den yapılan açıklamada, Mercedes-AMG PETRONAS takımıyla yapılan görüşmenin olumlu sonuçlandığı ve Mick Schumacher’in 2023 sezonunda yedek sürücü olarak takımlarında görev alacağı belirtildi.

Mercedes-AMG PETRONAS, aralık ayında yaptığı açıklamada, Schumacher’in bu sezon kendi takımlarında yedek pilot olarak görevlendirildiğini duyurmuştu. Efsane Alman pilot Michael Schumacher’in oğlu Mick, 2020’de yaşadığı Formula 2 şampiyonluğunun ardından Haas takımıyla Formula 1’e adım atmış ve bu takımda iki sezonda 43 yarışta 12 puan toplamıştı. Haas, performansını yeterli bulmadığı için Schumacher’in yerine bu sezon için Alman Nico Hülkenberg ile anlaşmıştı.

F1’de 2023 sezonu, 5 Mart’ta Bahreyn Grand Prix’si ile başlayacak. (AA)