Milan, Fiorentina’yı son nefeste devirdi: 1-0

İtalya Serie A'da lider Milan, Fiorentina'yı ağırladığı maçın son anlarında bulduğu golle 1-0 galip geldi ve bitime 3 hafta kala koltuğunu korumayı başardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya Serie A 35. hafta karşılaşmasında Fiorentina’yı konuk eden Milan, uzun süre golsüz berabere devam eden maçın 82. dakikasında bulduğu golle 1-0 kazandı.

Rafael Leao’nun attığı golle Fiorentina’yı deviren Milan, puanını 77 yaptı ve son olarak Bologna’ya yenilen ikinci sıradaki Inter ile arasındaki puan farkını korumayı başardı. Fiorentina ise ligi ilk 6 içinde bitirerek Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir yenilgi aldı.

Milan ligde bir sonraki maçında Hellas Verona deplasmanına konuk olurken, 56 puanla 7. sırada kalan Fiorentina sahasında Roma ile karşı karşıya gelecek.