Milan-Spezia maçında hakem skandalı

İtalya Serie A'da oynanan Milan-Spezia karşılaşmasında uzun yıllar unutulmayacak bir hakem skandalı yaşandı. Maçı yöneten hakem, Milan'a mağlubiyete mâl olan hatası nedeniyle özür diledi.

Sozcu.com.tr

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İtalyan hakem Marco Serra, Milan-Spezia karşılaşmasında yaptığı hata nedeniyle uzun süre futbol sahalarından uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Mücadelenin 1-1 berabere gittiği dakikalarda, Milan’ın atağında Ante Rebic pasını Junior Messias’a aktardıktan sonra rakibinin faulüyle ceza yayı üzerinde yerde kaldı. Messias topu ağlara gönderen şutunu çekmeden saniyeler öncesinde hakem Serra düdüğü çalarak Rebic’e faul yapıldığını işaret etti ve golü geçersiz saydı. Milan futbolcuları, 90+1’de yaşanan pozisyonda oyunu avantaja bırakmayan ve golü iptal eden hakeme sert tepki gösterirken, hakem Serra özür dilemek için ellerini havaya kaldırdı ama iş işten geçmişti.

SADECE 2 SANİYEDE…

Rebic’e yapılan faul ve Messias’ın gol olan şutu arasında sadece 2 saniye olmasına rağmen hakemin düdüğüyle gol iptal edildi ve kullanılan serbest vuruştan sonuç çıkmadı. Ancak konuk ekip Spezia’nın 90+6’da üstünlük golünü bulmasıyla maçı 2-1 kazanması, Milan cephesinin isyanını daha da arttırdı. İtalyan medyasındaki haberlerde, hakem Serra’nın uzun süre maç yönetemeyeceği iddia edildi. İtalya’daki hakem derneği AIA ise, Milan kulübünden özür diledi. İtalya’da kötü performans sergileyen hakemler bir ya da iki maç ceza alsa da, Serra’ya daha büyük bir ceza verilmesi bekleniyor.

“BU BÜYÜK BİR UTANÇ”

AC Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, hakem Serra’nın maçtan sonra kendisinden ve oyuncularından özür dilediğini açıkladı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Pioli, “Oyuncularımı sakinleştirmeye çalıştım ama Spezia’nın golünden sonra bunu başaramadım. Bunun bir adaletsizlik olduğunu biliyorduk. Mağlubiyette bizim de hatamız var ama sorumluluğu hakemle paylaşıyoruz. Bunu söylediğim için üzgünüm. Bu büyük bir utanç” ifadelerini kullandı.

Milan, kazanması halinde maç fazlasıyla Serie A’a liderlik koltuğuna oturacaktı. Ancak Spezia mağlubiyetiyle 48 puanda kaldı ve 1 maçı eksik 50 puanlı Inter’in arkasında ikinci sırada kaldı.