Milan, şutlarıyla Newcastle United’ı yıkamadı!
Son yarı finalist Milan ile 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Newcastle United'ın tempolu 90 dakika kapışmasında gol sesi çıkmadı: 0-0.
Şampiyonlar Ligi’nde ‘Ölüm Grubu’ olarak nitelendirilen F Grubu’nda Milan ile Newcastle United karşı karşıya geldi. San Siro’da oynanan mücadelede 90 dakika boyunca 31 şut çekildi, 10’unda isabet bulundu ancak gol gelmedi.
PSG ile Dortmund’un da yer aldığı gruba galibiyetle başlamak isteyen Milan, maça fırtına gibi girip rakip kaleyi şut yağmuruna tuttu ancak kaleci Pope özellikle ilk yarıda takımının oyunda kalmasını sağladı.
0-0 biten karşılaşma sonrası iki takım da gruba birer puanla başladı.
Newcastle United’ın sezon başında Milan’dan transfer ettiği Tonali, 72’de oyunan çıkarken tribünler tarafından alkışlandı.
Milan’da kaleci Mike Maignan, 81. dakikada sakatlandı ve yerini Marco Sportiello’ya bıraktı.
Milan 4 Ekim’de Dortmund deplasmanına çıkacak. Newcastle United ise sahasında PSG’yi ağırlayacak.