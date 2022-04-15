Mircea Lucescu: Oyuncuları Ukrayna’dan çıkarmayı başardık

Yaşanan savaş nedeniyle futbol ligleri durdurulan Ukrayna'nın köklü takımlarından Dinamo Kiev'de teknik direktörlük yapan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu, oyuncularını ve ailelerini Ukrayna'dan çıkarmayı ve Bükreş'te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardıklarını söyledi.

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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında neler yaşadıklarından oyuncularını nasıl bir arada ve motive tuttuğuna, Türkiye Süper Lig’deki mevcut sezondan Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkan Nihat Özdemir’in istifa etmesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Savaştan nasıl etkilendikleri ve futbolcularını nasıl motive ettiği ile ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, “Biz profesyoneliz. Mesleki faaliyetlerini, aktivitelerini sürdürmek için oyuncular sahada, saha dışında yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Oyuncuları Ukrayna’dan çıkarmayı ve Bükreş’te bir spor merkezine yerleştirmeyi başardık. Orada antrenman yapıyoruz. Aileleri de aynı, Ukrayna’dan çıktılar. Bükreş’te yaşıyorlar. Sonra normal bir futbol takımı gibi anlarımızı, zor anlarımızı yaşamaya çalışıyoruz. Kolay değil, çok zor. Her seferinde orada ne olduğunu ve ailelerini düşünüyorlar. Ama hayat devam etmek zorunda. Bildikleri şeyi, yani futbol oynamayı yapmak zorundalar. Futbolun kalitesiyle keyif alıyorlar” diye konuştu.

“BAZI ARKADAŞLARIM UKRAYNA’DA KALDI”

Ukraynalı futbolculardan hiçbirinin takımdan ayrılmadığını dile getiren Rumen çalıştırıcı, yabancı oyunculara ise izin verdiklerini söyledi. Lucescu, “Benjamin Verbic, Legia Varşova’ya; Tomasz Kedziora, Lech Poznan’a; Carlos de Pena ise Internacional’e gitti haziranın sonuna kadar. Birkaç oyuncu daha var giden. Diğer tüm oyuncular bizimle birlikte çünkü onlar diğer kulüplerde oynamaya gidemediler” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da kalan arkadaşlarıyla hiç görüşüp görüşmediği sorulan Lucescu, “Bazı arkadaşlarım orada kaldı. Zaman zaman onlarla orada neler olduğunu ve hayatın nasıl olduğu hakkında konuşuyoruz. Sadece bu” yanıtını verdi.

“TFF’DE YAŞANANLAR ÇOK NORMAL”

Türkiye Süper Lig ile ilgili soru sorulması üzerine, “Sezon bitti zaten. Trabzonspor şampiyon oldu, bitti” diyen Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkan Nihat Özdemir’in ve yönetim kurulundan birkaç ismin istifa etmesiyle ilgili ise “İstenilen sonuçlar alınamadığında bu her zaman Türkiye’de oluyor. Değiştiriyorlar. Bu çok normal. Bunu çok iyi biliyorum. Ben de bir zamanlar şampiyonluklar yaşadım ve değiştirildim. Bu bir problem değil” yorumunu yaptı.

Lucescu, Galatasaray’da teknik direktör değişimi yaşanması ihtimali ve kendisine bu yönde bir teklif gelip gelmediği yönündeki soruya “Bu benim konum değil” yanıtını vererek sözlerini noktaladı.