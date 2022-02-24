Mircea Lucescu Rusya-Ukrayna krizi sonrası Kiev’deki son durumu anlattı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mircea Lucescu, Ukrayna'daki bütün spor faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtirken, futbolcularının durumu hakkında da konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’ya asker göndermesinin ardından açıklamalarda bulunan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ülkedeki son durum hakkında bilgi verdi. Ukrayna’da tüm spor faaliyetlerinin durdurulduğunu belirten Mircea Lucescu, Dinamo Kiev takımı ile birlikte kulüp tesislerinde olduğunu söyledi. 76 yaşındaki teknik adam, futbolcuların psikolojik durumları hakkında da bilgi verdi.

Romanya basınından fanatik.ro’ya konuşan Mircea Lucescu, “Futbolcularım biraz korkmuş durumda… Takımında çok fazla yabancı futbolcu yok. Fazla yabancı futbolcusu olan takımların durumunun daha kötüdür sanırım… Kadromuzda Brezilyalı Vitinho, Uruguaylı Carlos de Pena, Belaruslu Shkurin ve Sloven Verbic bulunuyor. Şimdilik durumları iyi… Eminim büyükelçilikler futbolcularla iletişime geçecektir” dedi.

“BEN KORKAK DEĞİLİM”

Romanya’ya dönmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki soruya cevap veren Mircea Lucescu, şunları söyledi:

“Ukrayna bu durumdayken Romanya’ya nasıl dönebilirim? Ben korkak değilim. Donetsk’te 2014 yılında çıkan krizde de şehirden ayrılmamıştım. Bunu asla yapmam. Benim Ukrayna’dan ayrılmam, herkese kötü örnek olur. İnsanlar korku ve paniğe kapılırlar. Umarım durum daha kötüye gitmeden, bu beyinsizler sakinleşip akla önem vererek hareket ederler ve savaşı durdururlar.”

“BÖYLE BİR ŞEY YAŞANACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM”

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından her şeyin çok karıştığını da sözlerine ekleyen Mircea Lucescu “Boris Yeltsin işleri yarım bıraktı. Böyle bir şey yaşanacağını hiç düşünmezdim. Ukrayna’nın yapabileceği bir şey yok. Savaşın devam edip etmemesi Rusya’nın tutumuna bağlı” ifadelerini kullandı.